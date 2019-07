Can Dündar, 58, war Chefredakteur der türkischen Tageszeitung "Cumhuriyet". Nachdem er Recherchen über Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes an syrische Extremisten veröffentlicht hatte, wurde er festgenommen, wegen Spionage angeklagt und im Mai 2016 wegen der Veröffentlichung von Staatsgeheimnissen verurteilt.

Dündar legte Revision ein.

Im Sommer desselben Jahres reiste er gemeinsam mit seiner Frau nach Spanien. Nach dem Putschversuch in der Türkei im Juli 2016 beschloss er auf Anraten seiner Anwälte, in Europa zu bleiben, und ging nach Berlin. Seine Frau Dilek Dündar, 59, flog nach Istanbul zurück in dem Glauben, immer wieder zu ihrem Mann fahren zu können. Einen Tag nach ihrer Einreise wurde ihr Reisepass von den Behörden für ungültig erklärt, ohne dass sie etwas davon erfuhr.

Von da an war sie eine Gefangene im eigenen Land, konnte weder zu ihrem Mann noch zu ihrem Sohn. Man legte ihr nahe, sich scheiden zu lassen. Die türkischen Behörden drohten, ihr das Haus in Istanbul zu