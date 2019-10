SPIEGEL: Herr Nowitzki, wir würden gern mit Ihnen über das Thema Freiheit reden. Sie durften sich als Kind in vielen Sportarten ausprobieren. Inwiefern hat das dazu beigetragen, dass Sie so ein herausragender Basketballer wurden?

Nowitzki: Das ist in Amerika gerade eine Riesendiskussion, wann sich die Kids spezialisieren sollen. Ich meine: nicht zu früh! Ich habe zum Beispiel lange Kinderturnen gemacht für die Koordination. Und ab fünf Jahren kam dann Tennis dazu, das war wichtig für die Fußbewegungen, die Hand-Auge-Koordination. Alles, was ich da gelernt habe, war natürlich später im Basketball wertvoll. Im Handball habe ich Durchsetzungsvermögen gelernt. Da wird beim Körperkontakt weniger gepfiffen, da musst du eins gegen eins deinen Gegenspieler nehmen. Also: Lasst die Kinder erst mal alles ausprobieren, spezialisieren können sie sich in den Teenagerjahren.

SPIEGEL: So war es auch bei Ihnen. Sie haben erst mit 13 mit Basketball angefangen. Wie kam es dazu?

Nowitzki: Meine Schwester und