Disney unterwirft sich Chinas Machthabern

Mitte Oktober versammelt Donald Trumps ehemaliger Berater Steve Bannon eine Gruppe politischer Weggefährten in einem privaten Kinosaal in Manhattan. Auf dem Programm steht eine Preview von "Claws of the Red Dragon", einer fiktionalisierten Version des Dramas um den chinesischen Netzausrüster Huawei. Bannon hat den Film produziert, dessen antichinesische Untertöne wenig subtil ausfallen.

Nicht nur diese Botschaft bereitet ihm Vergnügen, sondern auch die Tatsache, dass er mit der Wahl des Ortes noch einen draufgesetzt hat: Das Kino an der Park Avenue, in dem er den Film zeigt, hat einst der Walt Disney Company gehört. "Auf der ganzen Welt gibt es wohl kein Unternehmen, das vor der Kommunistischen Partei Chinas einen tieferen Kotau gemacht hat als Disney", lästert Bannon.

Das mag eine populistische Zuspitzung sein. Wahr ist, dass Disney peinliche Kompromisse eingegangen ist, um in China Fuß zu fassen. Laut der Motion Picture Association of America (MPAA) ist der Kinomarkt der Volksrepublik