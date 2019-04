Eigentlich sollte Joe Biden nur mitteilen, dass er für das Amt des Präsidenten kandidieren möchte. Das Video, das er am Donnerstag ins Netz stellte, wirkt aber wie die Ankündigung eines Feldzugs. Donald Trump sei eine "Bedrohung" für Amerika, sagt Biden in dem Clip. "Wenn wir ihm acht Jahre im Weißen Haus gewähren, wird er das Wesen unserer Nation fundamental und für immer verändern." Er erinnert in dramatischen Worten daran, wie Trump im Sommer 2017 auch unter Rassisten, die in Charlottesville linke Demonstranten attackierten, "sehr anständige Leute" ausmachte. Es klang, als wollte Biden den Notstand ausrufen.

Als Vizepräsident von Barack Obama war Biden der gut gelaunte Sidekick, der Typ mit den lockeren Sprüchen. Die intellektuelle Abgehobenheit Obamas glich er mit dem Grinsen des Sohns eines Gebrauchtwagenhändlers aus Pennsylvania aus, der die Washingtoner Politik seit Jahrzehnten kennt. Die Buddy-Maske hat Biden nun abgelegt. Stattdessen wirft er sich in die Rolle des Rächers, der das