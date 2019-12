Donald Trump hatte schon immer die Angewohnheit, sich Anwälte zu holen, die – um es höflich zu formulieren – ihr Mandat sehr weit auslegen. Einst stand ihm der berüchtigte New Yorker Jurist Roy Cohn zur Seite, der auch Mafiabosse vertrat und dessen Markenzeichen es war, Gegner vor Gericht einzuschüchtern. Später heuerte Trump Michael Cohen an, der dem Pornostar Stormy Daniels 130.000 Dollar Schweigegeld zahlte – und nun auch deshalb eine dreijährige Haftstrafe wegen illegaler Wahlkampffinanzierung absitzt.

Im Zentrum der Ukraineaffäre steht nun wieder ein "Fixer" Trumps: Rudy Giuliani, der ehemalige Bürgermeister New Yorks. Giuliani, der schon seit Jahren Geschäftsbeziehungen in die Ukraine unterhält, heuerte im April 2019 als Trumps privater Anwalt an. Giuliani arbeitet bis heute ohne Entlohnung, dafür hat er einen direkten Draht zum Präsidenten, was in Washington Gold wert ist, wenn man wie Giuliani sein Geld als Lobbyist verdient.

Schon Anfang 2019 haben Giuliani und seine Geschäftspartner