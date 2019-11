Es war ein großer Moment, als am Mittwoch im US-Kongress die beiden Männer ihre Hand zum Schwur hoben. George Kent und William Taylor, zwei Diplomaten mit edel ergrautem Haar, waren die ersten Zeugen, die öffentlich bei den Impeachment-Ermittlungen gegen den amerikanischen Präsidenten aussagten. Sie versprachen, nur die Wahrheit zu sagen, nichts als die Wahrheit.

Aber schnell wurde klar, wie hohl dieser Begriff in der Ära Trump geworden ist. In Washington können sich die politischen Lager nicht einmal mehr darauf verständigen, was er überhaupt bedeuten soll. Das zeigte sich schon in den Eingangsstatements von Adam Schiff, dem Chefermittler der Demokraten, und Devin Nunes, seinem republikanischen Gegenspieler. Schiff verkündete, es gehe nun um nichts Geringeres als die Verteidigung der mehr als 200 Jahre alten amerikanischen Demokratie. Nunes dagegen giftete: "Dies ist eine sorgfältig orchestrierte mediale Schmutzkampagne." Damit war der Ton für den Tag gesetzt – und nach Lage der Dinge auch