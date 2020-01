Es war frühmorgens am 7. August, gegen 6.30 Uhr, ein heller Sommermorgen in Mississippi, als Rosa Augustíns Traum von Amerika zerplatzte. Sie hatte an diesem Tag gezögert, zur Arbeit zu gehen. Am Vorabend hatte sie Bauchschmerzen gehabt. Als hätte sie etwas geahnt.

Bevor Augustín ihr Haus verlässt, so erzählt sie es später, verabschiedet sie sich von ihrer Tochter, die ihren ersten Schultag als Zweitklässlerin haben wird.

Pünktlich um 5.45 Uhr betritt sie das Gelände von Peco Foods, einer Hühnerfabrik am Stadtrand von Canton. Die Schlote des Flachbaus qualmen auch an diesem Morgen, berichtet Augustín später, Laster karren Tausende Hühner heran.

Peco Foods betreibt, als einer der größten Geflügelproduzenten in den USA, fünf Firmen in Mississippi. Jedes Jahr werden im ärmsten Bundesstaat rund 700 Millionen Brathähnchen verarbeitet. 25.000 Arbeiter sorgen für einen Umsatz von mehr als 2 Milliarden US-Dollar im Jahr.

Augustín arbeitet seit 14 Jahren in dem Betrieb. Sie hat seit ihrer Flucht aus