Außerdem köcheln viele kleinere Verfehlungen. Da ist die Tatsache, dass Trump Schweigegeld an eine Pornodarstellerin zahlte, um eine Affäre zu verheimlichen, da ist auch Trumps früherer Anwalt, der von seinem Boss aufgefordert wurde, das amerikanische Volk zu belügen.

In normalen Zeiten würde womöglich schon einer dieser Skandale genügen, um den Präsidenten zu Fall zu bringen. An Trump indes perlt alles ab, als wäre er unverwundbar. Als stimmte sein Spruch, er könnte auf der Fifth Avenue in New York einen Mann erschießen und würde doch keinen einzigen Wähler verlieren. Wohl in dieser Stimmung führt Trump ein Telefonat mit dem neuen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Das Gespräch zwischen Selenskyj und Trump wird zum Beginn der Ukraineaffäre, die lange schwelt und sich dann, in dieser Woche, in einer politischen Explosion entlädt. Das Telefonat wird zum Urknall des Skandals, der nun ziemlich sicher in ein Amtsenthebungsverfahren gegen den 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten münden wird. So haben es die Demokraten um Nancy Pelosi entschieden, die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses.

Trump und Selenskyj sind zwei Männer, deren Karrieren unterschiedlicher kaum sein könnten. Selenskyj ist seit Mitte Mai im Amt, 41 Jahre alt, er hat bis vor Kurzem als Schauspieler und Komiker gearbeitet. Die Präsidentschaftswahlen gewann er auch deshalb, weil sein Volk genug von dem quälenden Krieg in der Ostukraine hat. Selenskyj tritt als Reformer auf, er will die Ukraine nach Jahren der Krise und Korruption aufpäppeln, er will auch unabhängiger von Russland werden. Dafür braucht er die Unterstützung der USA. Vor allem: Er braucht Geld.

Trump ist 73 und das Gegenteil eines Reformers. Nicht lange vor dem Telefongespräch wies er sein Außen- und sein Verteidigungsministerium an, knapp 400 Millionen Dollar an Finanzhilfen einzufrieren, die für die Ukraine vorgesehen waren.

Sein eigentliches Ziel ist offenbar Joe Biden, der frühere Vizepräsident, der laut Umfragen die größte Chance auf eine Nominierung als Präsidentschaftskandidat der Demokraten hat. Trump glaubt, dass Biden eine entscheidende Schwachstelle hat: seinen Sohn Hunter Biden, der Geschäfte in der Ukraine machte. Trump will, dass Selenskyj ihm in dieser Angelegenheit hilft. Er hofft wohl auf einen Deal mit der Ukraine: Geld gegen Wahlkampfhilfe.