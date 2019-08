Es war ein tollkühner Plan, den der deutsche General Alfred Graf von Schlieffen Anfang des vorigen Jahrhunderts für einen Krieg gegen Frankreich und Russland ersann. Zunächst den westlichen Nachbarn niederringen und dann die geballte Militärmacht gegen das vermeintlich stärkere Russland wenden: Nur auf diese Weise, so glaubte er, könne Deutschland in einem Zwei-Fronten-Krieg bestehen.

Wenn nicht alles täuscht, feiert der sogenannte Schlieffen-Plan gerade Auferstehung, als Blaupause für die Wirtschaftskriege von Donald Trump. Seinen ersten Feldzug führt der US-Präsident seit Wochen gegen den amerikanischen Zentralbank-Chef Jerome Powell, den er zwingen will, mit einer Serie von Zinssenkungen die Konjunktur anzukurbeln. Hat Powell kapituliert, so sieht es das Konzept vor, will Trump den Handelskrieg mit China für sich entscheiden, mit einer blühenden Binnenkonjunktur im Rücken. Erst den schwächeren Kontrahenten bezwingen und dann den Hauptgegner schlagen, so lautet in Kurzform der Plan des