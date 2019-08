Wenn es um die Kontaktpflege zwischen Deutschland und den USA geht, ist die Atlantik-Brücke in Berlin die erste Adresse. Seit bald 70 Jahren setzt sich der gemeinnützige Verein dafür ein, "die Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Europa und Amerika auf allen Ebenen zu vertiefen", so steht es in den Statuten.

Eine Schlüsselrolle spielen dabei traditionell die amerikanischen Botschafter. Trifft ein neuer US-Vertreter in der deutschen Hauptstadt ein, richtet die Atlantik-Brücke ein großes Dinner aus, das ist inzwischen guter Brauch.

Auch als Richard Grenell im vergangenen Jahr in Deutschland seinen Dienst antrat, wollte man ihn so empfangen. Doch Grenell verzichtete. Kein Interesse.

Die Einladung, auf der Mitgliederversammlung der Organisation Ende Juni vorigen Jahres zu sprechen, lehnte der Botschafter ebenfalls ab. Und auch beim anschließenden Barbecue, zu dem er als "Ehrengast" ausgewiesen war, wollte Grenell nicht reden. Stattdessen gab er zwei Studenten ein Interview, in dem es die meiste