Stürzt Donald Trump wie Richard Nixon?

Als Donald Trump am vergangenen Sonntag das Stadion der Washington Nationals besuchte, war die Hauptstadt schon seit Tagen im Ausnahmezustand. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten fand in Washington wieder die World Series statt, die Finalrunde der amerikanischen Baseballsaison. Es war ungefähr so, als stünde Hertha BSC kurz davor, deutscher Meister zu werden.

Anwälte und Beamte gingen mit "Nats"- Kappe ins Büro, Damen mit Kleidern im leuchtenden Rot des Teams. Selbst Bankfilialen waren mit Fandevotionalien ausgeschmückt. Es ist eine Stimmung, die man als Präsident gern ausnutzt. Aber als Trump am Sonntagabend das Stadion betrat und auf dem riesigen Bildschirm erschien, drang ein Buhkonzert aus tausend Kehlen zu ihm hinauf in die VIP-Lounge. Dazwischen der Ruf: "Lock him up!", sperrt ihn ein. In einem Video, das hunderttausendfach geklickt wurde, ist zu sehen, wie Trump das Lächeln im Gesicht gefriert.

Unter normalen Umständen müssten sich die Republikaner spätestens seit dieser Woche die Frage