Ein Minenarbeiter hat wegen der Strafzölle wieder einen festen Job. Ein Sportartikelkonzern will seine Winterschuhe in Äthiopien herstellen lassen statt in China. Ein Lederwarenhändler hält alles für patriotisch richtig. Und eine Farmerin steht zwischen ihren Kühen und zählt die Verluste.

Der Handelskrieg zwischen China und den USA dauert nun länger als ein Jahr. Er ist ein weltpolitisches Spiel mit wenigen Regeln, und die Unternehmer, die Arbeiter, die Gewerkschafter sind darin nur machtlose Figuren. Die Strafzölle haben Tausenden amerikanischen Unternehmen enorme Verluste beschert. Aber es gibt auch Profiteure.

"Wir wollen keine Almosen": Patty Edelburg, Amherst Junction, Wisconsin

Von der Veranda ihres Hauses aus kann Patty Edelburg weit auf ihre Felder blicken, auf denen ihr Mann Gary gerade mit dem Traktor unterwegs ist, um Futter einzuholen für das Vieh. Edelburg, eine entschlossene Frau mit dunklen Augen und schmutzigen Schuhen, redet von der Rekordzahl an Farmern in Wisconsin, die