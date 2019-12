Der Wimpel- und Fahnenhändler Li Jiang aus dem chinesischen Yiwu hat viele prominente Kunden; Fußballklubs aus aller Welt etwa. Doch der bekannteste – und kurioseste – ist US-Präsident Donald Trump beziehungsweise sein Kampagnenteam. "Wir haben gerade die Muster für seinen Wahlkampf hereinbekommen", sagt Li und legt ein paar Flaggen auf den Tresen. "Trump 2020" steht auf der ersten, "Keep America great" auf der zweiten, "No more Bullshit" auf der dritten.

Auf seinem Handy zeigt Li bereits die nächsten Entwürfe: Trump vor der New Yorker Skyline, Trump auf einem Panzer stehend, Trump als Rambo mit Stirnband und Maschinengewehr: "No commie can stop him" steht darunter: Kein Kommunist kann ihn stoppen.

Der Händler hat nur ein mildes Lächeln dafür übrig, dass die Wahlkampfwimpel des US-Präsidenten ausgerechnet in China produziert werden. Viel mehr beschäftigt ihn, wie schleppend diesmal die Bestellungen laufen. "Vor vier Jahren ging es zwar später los, aber dafür wurden von jedem Entwurf mindestens