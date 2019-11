Der Mann, der Russlands Sportler sauber sehen will, steht in einem kleinen Büro im Nordwesten Moskaus. An einer Wand hängt ein Plakat, es zeigt ein großes schwarzes Schiff, die "Rusada". Mühsam bricht sie durch dickes Eis, macht den Weg frei für eine Schar Leichtathleten, Fußballer und Eishockeyspieler, die ihr auf blauem Wasser und unter blauem Himmel folgen.

Jurij Ganus steht vor dem Bild, zeigt auf das Eis: "Das ist das seit Jahrzehnten geduldete Dopingsystem in Russland, das wir durchbrechen müssen." Er blickt auf die schwarzen Wolken, die das Schiff umgeben. "Das ist der Druck, der uns gemacht wird." Ganus deutet auf die Kommandobrücke, in die leuchtende Blitze einschlagen. "Ich bin der Kapitän."

Für den Chef der russischen Anti-Doping-Agentur Rusada sind Bilder oft kraftvoller als Worte. Das Motiv des Eisbrechers hat sich der ehemalige Seemann ausgedacht, von einem Künstler malen lassen. Er verschenkt es auf Kalendern. "Für den sauberen Sport" steht darauf.

Es ist ein trüber Vormittag