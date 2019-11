Dies ist das Jahr, in dem Deutschlands Mitte kaputtging und mit ihr gleich zwei Anführerinnen der Volksparteien CDU und SPD: Annegret Kramp-Karrenbauer und Andrea Nahles. Sie traten an, ihre Parteien aus der Krise zu führen. Es gab einen guten Anfang, ein Momentum, doch bald, und im Fall von Kramp-Karrenbauer sehr bald, erodierte ihre Autorität. Nahles ist längst Geschichte, bei Kramp-Karrenbauer sah es bis zum Parteitag so aus, als könnte sie es bald sein. Vielleicht schafft sie die Wende. Aber das Jahr war schrecklich.

Es gibt offenkundig ein Führungsproblem in der politischen Klasse, zugleich scheint es eine große Sehnsucht nach gelungener Führung zu geben. Viele suchen nach politischer Autorität, allerdings nach einer anderen, als Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan, Boris Johnson oder Wladimir Putin sie verkörpern.

Komplexität zu reduzieren, wie es die Trumps und Johnsons tun, wird den Aufgaben nicht gerecht. Sich den verschiedenen Aufgaben zu stellen, indem man ständig Strategie und