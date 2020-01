Ganz am Anfang, als Lisa Taddeo, 39, noch dachte, sie möchte ein Buch über Sex schreiben, fand sie sich zwischen den Beinen eines der größten lebenden Reporter wieder. Gay Talese saß auf einer Couch in seinem Anwesen, sonderbar erhöht. Taddeo hockte sonderbar niedrig auf einem Stühlchen davor, so erzählt sie es.

Talese ist in den USA eine legendäre Gestalt, wegen seiner gelben Krawatten und Maßanzüge und wegen seiner Bücher "Ehre deinen Vater" über die Mafia und "Du sollst begehren" über Sex in den Vereinigten Staaten. Letzteres war in den Achtzigern ein Bestseller und ist sehr voyeuristisch und sehr männlich.

Taddeo saß also vor Talese, weil der Lektor eines wichtigen Verlags sie gefragt hatte, ob sie eine moderne Version von "Du sollst begehren" schreiben wolle. Bis dahin war sie Reporterin gewesen und hatte für ein Golfmagazin, das "New York Magazine" und "Esquire" geschrieben. Auf der Suche nach der richtigen Idee für ihr Buch besuchte sie Talese und fragte ihn um Rat, den alten Reportergott,