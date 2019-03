SPIEGEL: Wie definieren Sie den "Widerstand" gegen Hitler?

Tuchel: Alles, was der nationalsozialistischen Diktatur geschadet hat, was sie geschwächt hat, zählt für mich zum Widerstand.

SPIEGEL: Das Ziel musste nicht der Umsturz des Systems oder gar der Tod Hitlers gewesen sein?



Tuchel: Nein, wenn Sie Widerstand nur so definieren, dann übersehen Sie viele seiner Erscheinungsformen. Wenn etwa ein Arbeiter in einer Rüstungsfabrik ein Flugblatt verteilte und so bei einem anderen Arbeiter zu einem Bewusstseinswandel beitrug oder wenn jemand eine Schraube verstellte, damit eine Granate nicht gegossen werden konnte ...

SPIEGEL: ... dann ging es nicht um den Umsturz ...



Tuchel: ... aber sehr wohl darum, der nationalsozialistischen Herrschaft zu schaden. Auch wenn jemand einen Juden oder eine Jüdin versteckte, ging es nicht um die Beseitigung der Diktatur. Solche Leute griffen die nationalsozialistische Ideologie dennoch in ihrem Kern an, sie sabotierten das Ziel, alle Juden zu töten.

SPIEGEL: Das politische