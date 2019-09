Von Maik Baumgärtner, Allen Yéro Embalo, Matthias Gebauer, Martin Knobbe, Julien Mechaussie, Sven Röbel, Alexander Sarovic, Wolf Wiedmann-Schmidt

Die Berufung ins diplomatische Korps der Zentralafrikanischen Republik ereilte Boris Becker zu einem günstigen Zeitpunkt. Mitten in den Wirren eines Insolvenzverfahrens, mit dem sich der verschuldete Tennisstar in London herumschlagen musste, wurde er überraschend zum Attaché für Sport, Kultur und humanitäre Angelegenheiten ernannt. "Diplomatische Ehren für mich!", verkündete Becker am 27. April 2018 über den Kurznachrichtendienst Twitter.

Zu den Gratulanten des frisch ernannten Diplomaten gehörte damals ein gewisser Stephan Welk. Er hatte für Becker seine Kontakte spielen lassen und ihm zu dem honorigen Posten verholfen. "Willkommen in Ihrem diplomatischen Büro", twitterte Welk und postete ein Foto, das ihn und Becker vor der zentralafrikanischen Gesandtschaft in Brüssel zeigt: gut gelaunt, unter dem Republikwappen mit Elefant, Affenbrotbaum und