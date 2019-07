Wer sich im Rautenstrauch-Joest-Museum in Köln die Benin-Bronzen anschauen will, der findet in der Dauerausstellung genau drei Objekte: einen Kopf aus dunkelbraunem Metall, eine etwas hellere Reliefplatte und einen Leoparden aus Elfenbein, den der König von Benin wie eine überdimensionale Brosche auf seinem Gewand trug.

Ein viel größerer Schatz schlummert einige Etagen tiefer, zwei Stockwerke unter der Erde, im Depot des Hauses. Den Zugang erhalten nur Museumsmitarbeiter, Wissenschaftler – und Journalisten, die um einen Rundgang bitten.

Die Luft hier im Metalldepot wird mehrfach gefiltert, die Feuchtigkeit beträgt konstant 45 Prozent. Die Spezialschränke sind fast vier Meter hoch, sie lassen sich so verschließen, dass kein Staubkorn eindringt. Um jeden Preis sollen die Figuren vor Schmutz und Verfall bewahrt werden, am besten bis in alle Ewigkeit.

Die technisch brillant gearbeiteten, eleganten und expressiven Plastiken gehören zu den sogenannten Benin-Bronzen. Häufig sind die Objekte gar nicht