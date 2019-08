Es ist 10.03 Uhr an einem Dienstagmorgen, als Düzen Tekkal zu einer Brandrede gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan ansetzt: "Wir brauchen eine Antwort auf ihn, er hat faschistische Züge und religiös-extremistische! Und in Deutschland leben Menschen, die das toll finden, das ist ein großes Problem", klagt sie. Ihr Publikum sind Teenager aus mehreren Klassen einer Schule in Brandenburg, ein Junge in einem grünen Kapuzenpulli meldet sich: Lennox fühlt sich durch die Wutrede gegen Erdoğan ermutigt, etwas zu sagen. Er erklärt, dass er die Grünen als Partei "mies" finde, und wenn er mal behaupte, dass nicht alles, was Donald Trump tue, schlecht sei, würden seine Klassenkameraden ihn gleich als Nazi beschimpfen.

Tekkal strahlt, auf so einen Kommentar hat sie gewartet. "Ganz spannend, was du da sagst", lobt sie. Und erklärt später: "So wie Lennox gibt es ganz viele Menschen in Deutschland. Ihnen müssen wir zuhören und sie ernst nehmen - egal ob sie 16 oder 61 Jahre alt sind."

Eigentlich