Die südkalifornische Stadt San Diego ist noch heftiger von Elektrorollern befallen als Paris oder Berlin, und daraus haben zwei Männer ein Geschäft gemacht: Sie räumen die Dinger einfach weg. Auf einen großen Haufen. Rund 12.000 Stück liegen da schon.

"Irgendeiner muss es ja machen", sagt John Heinkel, 55, während er an einem Augustmorgen gemeinsam mit Dan Borelli, 43, um fünf Uhr in der Früh in seinem Pick-up-Truck sitzt, um seine tägliche Scooter-Abfuhrrunde in der Stadt zu drehen. "Sie liegen auf Gehsteigen, vor Schaufenstern, Hoteleingängen, auf Behindertenparkplätzen, vor Zebrastreifen. Kreuz und quer. Wir dachten, da muss jetzt endlich jemand für Ordnung sorgen." Ihre Firma, deren Logo auf ihren T-Shirts und auf dem Truck prangt, haben sie ScootScoop genannt. Scoop heißt Schaufel.

An der US-Westküste nahm die E-Roller-Revolution 2018 ihren Anfang, hier streuten kalifornische Firmen wie Bird und Lime ihre Vehikel zuerst aus. San Diego ist für Scooter-Firmen eigentlich ein Idealgebiet: