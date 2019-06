Douglas Stark kann sich nicht daran erinnern, wann er sein Haus das letzte Mal ohne Helm verlassen hat. Der schwarze Kopfschutz mit weißer Schrift gehöre zu seiner täglichen "Uniform", wie er sagt. Rüstzeug für eine Stadt, die nicht für Menschen gemacht sei, sondern für Autos. Deswegen, findet der 28-jährige Schwede, solle es ihm auch jeder gleichtun: "It's okay to wear a helmet!", Mut zum Helm!

Stark will Begeisterung wecken für die schädelschützende Haube, und das hat einen Grund. Schon in wenigen Tagen könnten Tausende Tretroller mit Elektroantrieb durch Deutschlands Städte sausen: schmale Zweiräder mit Gashebel, Bremslicht – und hohem Unfallpotenzial. Stark lässt solche Flitzer bauen und verleiht sie dann, er ist Mitgründer der jungen Firma Voi in Schweden – und er kann keine Stürze, Zusammenstöße, Karambolagen gebrauchen.

Voi bezeichnet sich selbst als Europas größten Verleiher von E-Scootern, das Unternehmen operiert von seiner Stockholmer Zentrale in 22 Städten auf dem Kontinent, bald