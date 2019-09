"Ja, aber haben Sie einen Helm?"

"Na klar, den habe ich immer bei mir."

Was sich eine knappe Dreiviertelstunde später auf der Invalidenstraße vor dem Ministerium ereignete, dürfte die erste legale Fahrt mit einem E-Scooter auf einer deutschen Straße gewesen sein. Am Lenker: der Bundesverkehrsminister. Seine Beamten hatten ihm grünes Licht gegeben. Möglich geworden war das durch eine Sonderregelung, mit dem die Elektroroller auf der Straße getestet werden sollten.

Und so preschte kurz nach 20 Uhr der Minister mit seinem Scooter vom Typ Metz Moover auf die Linksabbiegespur vor dem Amtsgebäude, gefilmt von seinem Pressesprecher. Er bog in die Luisenstraße ein und fuhr an der Charité vorbei bis zum Bundestag. Der Spot ist auf Instagram zu bewundern. Es war der wohl glücklichste Moment in Scheuers vom Maut-Desaster überschatteter Dienstzeit.

Seit Juni sind die E-Scooter nun für alle da. Sie gehören zum Sommer 2019, so wie Wespen oder Mücken, und sind ähnlich lästig. Die Scooter fahren über Gehsteige, wo sie nichts verloren haben, und auf Radwegen, wo sie den Betrieb aufhalten. Als wäre das nicht genug, sollen sie bald auch auf Busspuren zugelassen sein. Werden sie nicht mehr benötigt, lassen ihre Fahrer sie fallen wie ein Hund seinen Haufen, warum auch nicht, sie sind ja nur gemietet.