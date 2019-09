SPIEGEL: ... eine wachsartige Substanz, deren Dämpfe bis zu 75 Prozent THC enthalten, während normaler Cannabisrauch nur 5 bis 20 Prozent THC aufweist.

Loddenkemper: Ja, beim Verdampfen dieser Substanz entstehen Stoffe, die bekanntermaßen schwere Lungenschäden hervorrufen können. Zudem gibt es in manchen US-Bundesstaaten, in denen Cannabis inzwischen legalisiert ist, bereits spezielle E-Zigaretten, die extra für das Verdampfen von Cannabisölen entwickelt wurden. Auch Vitamin-E-Acetat, das in vielen der THC-haltigen Mischungen der Betroffenen enthalten war, steht im Verdacht, die Krankheitsfälle ausgelöst zu haben. Mich überrascht, dass mehr als zwei Drittel der Patienten neben den Atemproblemen über Erbrechen, Übelkeit und Durchfall klagen. Das passt eigentlich nicht zu einer Lungenkrankheit und deutet auf toxische Substanzen hin, die den ganzen Organismus belasten.

SPIEGEL: Bislang sind nur Krankheitsfälle aus den USA bekannt. Könnten solche Fälle auch in Deutschland auftreten?

Loddenkemper: Das ist nicht auszuschließen. Zwar ist in den gängigen Liquids in Deutschland kein Öl enthalten, aber es gibt eingeschmuggelte Cannabisöl-Mischungen. Und eine ähnliche Gefahr könnte von bestimmten Spezialmischungen ausgehen, die in der Dampferszene benutzt werden. Auch da werden mitunter organische Ölmischungen inhaliert. Jedes Liquid, das solche Stoffe enthält, kann gefährlich werden. Öl hat in der Lunge einfach nichts zu suchen!

SPIEGEL: Sind E-Zigaretten überhaupt zu empfehlen? Die Industrie wirbt damit, dass die beim Dampfen entstehenden Aerosole 90 bis 95 Prozent weniger Schadstoffe als Tabakrauch enthalten. E-Zigaretten seien deshalb für Raucher die bessere Alternative.

Loddenkemper: Es stimmt, dass der E-Zigaretten-Dampf weit weniger toxische Substanzen enthält als Tabakrauch. Allerdings zeigen neuere Untersuchungen, dass E-Zigaretten trotzdem noch mindestens halb so schädlich sind wie herkömmliche Zigaretten. Die biologischen Effekte des Dampfes sind deutlich stärker, als die geringere Giftstofffracht vermuten lässt. In E-Zigaretten wird ein nikotinhaltiges Aerosol erzeugt, das tief in die Lunge eindringt. Wie Tabakrauch trägt dieser Dampf ultrafeine Partikel in die Lunge, schädigt deren Funktion und Struktur und erhöht die Gefahr, Asthma und chronische Bronchitis zu entwickeln. Auch ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfälle ist nachgewiesen.

SPIEGEL: Viele Süchtige versuchen, mithilfe von E-Zigaretten von der Tabakzigarette loszukommen. Immer noch eine gute Idee?

Loddenkemper: Es gibt aus meiner Sicht keine eindeutigen Hinweise, dass E-Zigaretten bei der Entwöhnung helfen. Metaanalysen belegen inzwischen, dass die meisten Umsteiger am Ende beides rauchen. Damit reduziert sich zwar die Gesamtbelastung mit Giftstoffen. Zur Entwöhnung führt das jedoch nicht. Besorgniserregend finde ich, dass sich inzwischen auch der gegenläufige Trend zeigt, vor allem bei Jugendlichen. Manche von ihnen steigen von E-Zigaretten auf herkömmliche Zigaretten um.

SPIEGEL: Wie kommt es dazu?

Loddenkemper: Die Hersteller von E-Zigaretten werben aggressiv unter Jugendlichen. Gerade hat die Arzneimittelbehörde der USA den Hersteller Juul verwarnt, weil er verharmlosende Aussagen zu seinen Produkten mache. Auch Jugendliche hören dort, dass E-Zigaretten sicher seien. Sie werden nikotinabhängig und steigen später viel leichter auf Tabak um. Das Ziel der Tabakindustrie kann ja nur sein, den eigenen Markt zu halten. Der Marlboro-Hersteller Altria, einer der größten Tabakkonzerne der Welt, hat im Dezember 2018 zum Beispiel einen Anteil von 35 Prozent an Juul erworben.

SPIEGEL: Sie sind Mitglied des Aktionsbündnisses Nichtrauchen (ABNR), das laut SPIEGEL-Recherchen im Jahr 2005 Geld der Pharmaindustrie angenommen hat (35/2019). Das ABNR, so der Vorwurf, habe später E-Zigaretten besonders scharf kritisiert. Der Hintergrund: Pharmaunternehmen verkaufen eigene Nikotinersatzprodukte wie etwa Nikotinkaugummis. Wie stehen Sie zu den Vorwürfen?

Loddenkemper: Die Spende der Pharmaindustrie stammt aus dem Jahr 2005, also aus einer Zeit vor Einführung von E-Zigaretten in Deutschland. Ich bin seit 2007 als Vertreter der DGP im ABNR. Das Aktionsbündnis hat keine ablehnende, sondern eine kritische Haltung zu E-Zigaretten. Diese basiert allein auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und Empfehlungen von Fachgesellschaften sowie der Weltgesundheitsorganisation.

SPIEGEL: Was raten Sie nun den Nutzern von E-Zigaretten? Sofort mit dem Dampfen aufzuhören?

Loddenkemper: Bis die Untersuchungen in den USA abgeschlossen sind, sollten E-Zigaretten-Nutzer äußerst vorsichtig sein. Die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC empfiehlt, zumindest keine Liquids zu verwenden, die nicht aus zuverlässigen Quellen stammen. Außerdem sollten E-Zigaretten-Konsumenten unbedingt auf die beschriebenen Symptome wie Husten, Kurzatmigkeit, Brustschmerzen oder Übelkeit achten und bei gesundheitlichen Problemen sofort einen Arzt aufsuchen. Kinder, Jugendliche, Schwangere oder Erwachsene, die bislang nicht rauchen, sollten natürlich überhaupt keine E-Zigaretten verwenden.