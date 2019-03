Am letzten Montagmorgen des Februar, drei Tage bevor im Osten des Kongo aus dem Kampf gegen das Ebola-Virus ein Krieg wird, begutachtet Dr. Jean-Christophe Shako, Leiter der Ebola-Operation in Butembo, die qualmenden Reste des Behandlungszentrums der Ärzte ohne Grenzen (MSF) in Katwa, das zwischen Eukalyptusbäumen und Maisfeldern in der harten Äquatorsonne liegt.

"Die Leute hier", sagt er leise, mit einem Gesichtsausdruck, in dem sich Wut und Müdigkeit mischen, "wollen einfach nicht akzeptieren, dass die Krankheit existiert." Zwei tiefe Falten bilden sich über seiner Nasenwurzel. "Sie denken, mit dem Impfstoff bringen wir ihnen den Tod, die Kliniken seien Orte des Todes. Die Regierung wolle ihren Stamm, die Nande, ausrotten." Deswegen würden sie sich wehren.

In der Nacht waren rund 30 Männer aus dem Busch gestürmt und hatten das fast fußballfeldgroße Areal mit Macheten und Pfeil und Bogen angegriffen und in Brand gesetzt. Noch in der Nacht wurden die Patienten evakuiert. Die Angreifer lassen