Als Heiko Maas aus dem Bundeswehrflugzeug steigt und am Flughafen von Goma den Boden der Demokratischen Republik Kongo betritt, wird er von zwei Männern in Weiß begrüßt. Einer sprüht die Hände des deutschen Außenministers mit einem Desinfektionsmittel ein, der andere hält ihm ein Thermometer an die Schläfe.

Den Infrarot-Fiebertest muss jeder Flugreisende über sich ergehen lassen. Es ist der Versuch der kongolesischen Behörden, die Kontrolle über ein Virus zu erlangen, das die Region seit mehr als einem Jahr bedroht: Ebola.

Die erste Epidemie des tödlichen Fiebers kostete von Ende 2013 bis 2016 in Westafrika mehr als 11. 000 Menschen das Leben. Im Kongo starben seit Sommer 2018 etwa 2200 Menschen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte den Ausbruch zum "internationalen Notfall für die öffentliche Gesundheit".

Noch hat sich die Seuche, anders als damals in Westafrika, nicht regional ausgebreitet, aber die Gefahr ist nicht gebannt. Und da sich in den Infektionsgebieten auch viele deutsche