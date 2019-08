Die Frau ist zornig. Und macht schnell deutlich, warum. Über tiefen, abgehackten Bässen rappt sie, rau und getrieben, gegen "all eure Sarrazine" an, gegen die "Bild"-Zeitung. Darüber, dass niemand an sie geglaubt habe. Dass sie die Straßen niederbrennen werde. "Tut mir leid", rappt sie, "wir sind keine Friends."

Die Frau heißt Ebru Düzgün, ist 29 Jahre alt. Als Rapperin nennt sie sich Ebow, nach einer kurdischen Kurzform ihres Namens. Im Frühjahr hat sie ihr drittes Album bei dem österreichischen Independent-Label Problembär Records veröffentlicht, "K4L", kurz für "Kanak for Life": "Kanak(*)in auf Lebenszeit".

"K4L" wirkt fast wie ein Soundtrack zum Zeitgeist, ist das Album zu den vielen, immer radikaler geführten Identitäts- und Geschlechterdebatten dieser Tage, zu den Fragen, wer man ist, wozu man gehört.

Düzgün lebt in Wien. Beim Interview, in einem Café im 7. Bezirk, wirkt sie nicht wütend, sondern höflich. Gleich zu Beginn fragt sie den Fotografen, der ein Stativ und Lampen dabeihat,