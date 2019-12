Am frühen Morgen des 30. April 1980 wurde Kriminalkommissar Dieter Beutel in seiner Kölner Wohnung durch das Klingeln des Telefons geweckt. Er solle sich sofort auf den Weg ins Bergische Land machen, zu einem mehrstöckigen Wohnhaus in Odenthal-Küchenberg, Hirschweg 76. Eine Polizistin überwachte das Haus. Sie hatte beobachtet, wie sich im Garten etwas bewegte. Eine Person war über einen Zaun geklettert, über den Rasen gerobbt und ins Haus gelassen worden. Beutel steckte Taschenlampe, Handschellen und Pistole ein und fuhr Richtung Autobahn.

Dieter Beutel war damals 23 Jahre alt. Er gehörte zum Fahndungskommando D der Kölner Kriminalpolizei, es war die erste Dienststelle nach seiner Ausbildung. Als Beutel neu ins Team gekommen war, hatten die anderen ihn "Rotarsch" genannt. Normalerweise vollstreckte er Haftbefehle im Eigelstein-Viertel nahe dem Hauptbahnhof, oft ging es um Drogen und Prostitution. Zwei Wochen vor dem Anruf war er zu einem Großeinsatz abgestellt worden: Stefan Hlywa, ein österreichischer