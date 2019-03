SPIEGEL: Herr Landry, immer mehr Menschen ziehen in die Großstädte. Aber es fehlt zunehmend Wohnraum, und die Infrastruktur hält nicht mit. Wie lassen sich die überlasteten Städte neu erfinden?

Landry: Tatsächlich findet hier ein gewaltiger Umbruch statt, die Bürger wollen in einer Stadt nach ihren Vorstellungen leben, und sie wollen ihre Stadt mitgestalten. Das liegt auch daran, dass viele das Vertrauen in Politik und Behörden verloren haben. Da kommt ihnen allmählich die Überlastung der Verwaltungen entgegen, die froh sind, wenn sie punktuell Arbeit abgeben können. Was uns zu einem anderen Problem führt: Wenn die Städte sich neu erfinden müssen, um den Kollaps zu verhindern, muss dies auch für Behörden und Verwaltung gelten.

SPIEGEL: Hat dieser Veränderungsprozess schon irgendwo begonnen?