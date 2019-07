Zwar fühle ich mich manchmal noch fremd in diesem Land. Aber es gibt auch Momente, in denen alle kulturellen Unterschiede weggewischt sind.

Eine Situation, in der ich wieder einmal Verbundenheit zu einem wildfremden Menschen in diesem Land empfunden habe, trug sich kürzlich im Einkaufszentrum zu: Meine Frau und ich waren schon seit mehreren Stunden erfolglos auf der Suche nach einem Abendkleid. Ich hatte Rückenschmerzen. Schließlich fand ich mich in einem weiteren Geschäft in einem Sessel in der Männerecke wieder, vor den Kabinen zur Anprobe.

Gelegentlich öffnete sich der Vorhang einer Kabine, meine Frau präsentierte ein Textil und fragte nach meiner Meinung. Neben mir saß ein weiteres Mitglied der Männer-Jury. Auch seine Frau trat in regelmäßigen Abständen vor die Kabine und fragte ihren Gatten nach seiner Wertung. Der Mann und ich sahen uns abgekämpft an und lächelten müde. Brothers in arms.