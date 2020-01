Elmar zeigte mir, für wen welche Karte sei, und gelangte schließlich an eine, die an den Briefträger adressiert war. Ich wunderte mich sehr und fragte mich, wie er ihm diesen Gruß zukommen lassen wollte. Da Elmar Pensionär ist, warteten er und seine Frau an diesem Tag tatsächlich, um den Postboten am Briefschlitz abzupassen. Das fand ich unglaublich. Zum einen erstaunten mich die Ruhe und die Zeit, die Elmar hier offenbar aufbrachte, was so untypisch für die ansonsten immer eng getakteten Deutschen ist. Zum anderen war ich sehr beeindruckt von der Wertschätzung, die Elmar dem Briefträger und seiner Arbeit entgegenbrachte.

Elmar zeigte mir auch eine Weihnachtskarte, die er bekommen hatte. Er fragte mich, ob ich sie lesen könne. Dies gelang mir leicht, denn die Handschrift war sehr sauber und ordentlich. Er sagte mir, die Karte komme von der 92-jährigen Freundin seiner Mutter. Wieder war ich beeindruckt, diesmal davon, wie man in einem so biblischen Alter noch Briefe schreiben kann.

An diesem Tag hatte ich viel gelernt und freute mich, dass es hier Bräuche und Traditionen gibt, die weitergetragen werden. Ich erinnerte mich an meine Zeit in Frankreich. Als ich in den 90er-Jahren zum Studium in Nancy war, konnte ich nur per Brief mit meiner Familie im fernen Syrien kommunizieren. Man wusste nie, ob der Brief ankommen würde, und manchmal dauerte es zwei Monate, bis man eine Antwort erhielt. Wie habe ich damals auf den Postboten gewartet! Wenn ein Brief kam, der die rot-blaue Umrandung der Luftpost trug, freute ich mich besonders.

Heute wartet man nur noch selten sehnsüchtig auf den Postboten, vielleicht am ehesten zur Weihnachtszeit. Im Rest des Jahres bringt er höchstens Rechnungen oder Werbung, aber keine Nachrichten von Menschen aus der Ferne. Die sozialen Medien haben unser Leben einfacher gemacht und die Welt kleiner. Aber sie haben unsere Welt auch ein Stück weit entzaubert. Mit einem Mausklick kann man Menschen auf der anderen Seite der Welt hören, sehen und mit ihnen sprechen. Ich frage mich: Vermissen die Deutschen manchmal auch die frühere Form der schriftlichen Kommunikation?

Übrigens gibt es bis heute in meinem Heimatdorf in Syrien keine Straßennamen. Ein Brief wird adressiert mit dem Namen der Person und dem Namen des Dorfes. Es ist Sache des Postboten, den Brief am richtigen Haus einzuwerfen oder, wenn ihm das nicht gelingt, ihn im Dorfladen abzugeben. In letzterem Fall weiß manchmal das halbe Dorf, wer von wem welche Post bekommen hat. Das hat immer für Gesprächsthemen gesorgt.

Auch unsere Kolumnen waren Briefe, ihre Botschaften waren an die Leser gerichtet. Sie kamen aus einer Zwischenwelt zwischen Deutschland und Syrien, transportiert per Flaschenpost über das Mittelmeer. Ob der SPIEGEL-Leser diese Post öffnete oder nicht, war stets ihm selbst überlassen. In unserer letzten Kolumne möchten wir uns deshalb bei der SPIEGEL+-Redaktion dafür bedanken, dass sie bereit war, Ihnen unsere Briefe 15 Monate lang zuzustellen.

In unseren Geschichten habe ich in den Spiegel geblickt und viele Unterschiede und Gemeinsamkeiten meiner arabischen Prägung zur deutschen Kultur erkannt. Deutschland hat mir seine Türen geöffnet. Und ich habe versucht, diese mir anfangs fremde Kultur zu verstehen und mich zu integrieren, ohne dabei meine eigene kulturelle Prägung über Bord zu werfen. Gleichzeitig haben wir mit den Texten vielleicht auch den Deutschen den Spiegel vorgehalten, die darin Besonderheiten ihrer Gesellschaft erkennen konnten. Der algerische Autor Kamel Daoud sagt: »Kulturelle Unterschiede zu leugnen ist keine Lösung. Sie bewusst ins Auge zu fassen ist der Beginn einer Lösung.« Vielleicht haben wir in diesem Sinne auch etwas zur Integrationsdebatte beigetragen.

Unsere Kolumnen spiegelten individuelle und subjektive Ansichten wider. Sie sind nicht zwangsläufig repräsentativ für alle syrischen Einwanderer, die in den jüngsten Jahren nach Deutschland gekommen sind. Syrien ist, verglichen mit Deutschland, ein extrem heterogenes Land, sowohl mit Blick auf die Geografie und den Gegensatz von Stadt und Land als auch in Bezug auf Religionen und Konfessionen. Menschen aus anderen Regionen Syriens oder mit anderen religiösen Prägungen mögen andere, nicht minder interessante Erfahrungen in Deutschland gemacht haben.

Zum Schluss geht ein großer Dank an die vielen Leserbriefschreiber und die Onlinekommentatoren unserer Texte. Ohne diese zahlreiche, regelmäßige und in der Regel bestärkende Post wäre unsere Motivation am Schreiben niemals so lange aufrechterhalten geblieben. Die vielen warmen Worte in den Leserreaktionen, die ich übrigens an der Wand meines Wohnzimmers aufgehängt habe, haben unsere Herzen berührt, die kritischen Worte unsere Sinne geschärft.

Wir hoffen, dass wir mit unserem Buch, das sich viele gewünscht haben, etwas zurückgeben können. Es wird im März im DVA-Verlag unter dem Titel »Kommt ein Syrer nach Rotenburg (Wümme)« erscheinen und enthält eine überarbeitete und ergänzte Sammlung unserer Kolumnen.

Aufgezeichnet von Gerd Hachmöller