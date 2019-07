Samer Tannous war Hochschuldozent in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Seit Dezember 2015 lebt er mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern im niedersächsischen Rotenburg (Wümme) und arbeitet dort als Französischlehrer. In seiner Kolumne für SPIEGEL+ schreibt er über seine Versuche, die Sitten seiner neuen deutschen Heimat zu verstehen.

"Was macht ihr in den Ferien? Habt ihr etwas geplant?" Diese Fragen bekomme ich in den vergangenen Wochen fast täglich gestellt.

Insbesondere die Formulierung "Habt ihr etwas geplant?" belustigt mich regelmäßig. "Hallo? Ich bin Syrer! Ich plane aus Prinzip nicht, ich entscheide spontan!", so möchte ich jedes Mal antworten.