Man könnte es für eine Festung halten. An manchen Stellen ist es vier, an anderen sechs, dann wieder acht Stockwerke hoch, dieses wuchtige Gebäude mit seiner glatten, nüchternen, hellen Fassade, in die lang gestreckte Fenster eingeschnitten sind. Drei Straßen umschließen es wie ein Burggraben. Und wie in einer mittelalterlichen Wehranlage öffnet ein gigantischer Torbogen den Weg ins Innere, dahinter führt eine steile Betontreppe hoch zum Innenhof.

Doch was hier mitten in Zürich steht, ist das Gegenteil einer Festung. Denn das Gebäude gehört der Genossenschaft Kalkbreite, und es ist das Ergebnis eines offenen, jahrelangen Planungsprozesses mit Dutzenden Workshops und Arbeitsgemeinschaftstreffen, bei denen mitdiskutieren konnte, wer dazu Lust, Zeit und Nerven hatte – Mitglieder der Genossenschaft, Anwohner, Interessierte, Engagierte, Neugierige.

Denn die Gründer der Genossenschaft wollten, als sie sich 2006 zusammenfanden und um das Grundstück bewarben, nicht nur einfach ein Haus mit Wohnungen,