Beim Einkauf im Supermarkt überlegt Jurij Petrow(*) genau, was er unbedingt braucht. Ist noch Brot da? Reicht der Kaffee? Soll er das Glas Honig mitnehmen? Oder lieber die Äpfel? "Ich gebe höchstens sieben, acht Euro pro Einkauf aus", sagt der 76-Jährige, "mehr kann ich mir nicht leisten."

Der Witwer, ein hagerer, grauhaariger Mann, sitzt am Tisch seiner kleinen Wohnung in Hamburg und rechnet vor, was er im Monat zum Leben braucht: 190 Euro gehen für Lebensmittel drauf, auch wenn er noch so sparsam wirtschaftet. Dazu kommen Zahnpasta, Shampoo, Seife. Strom und Telefon müssen ebenfalls bezahlt werden. Als neulich der alte Fernseher kaputtging und kurz darauf neue Schuhe sowie eine neue Jacke nötig wurden, reichte es nur so gerade eben.

424 Euro bekommt Petrow jeden Monat vom Sozialamt, zuzüglich der Miete. Die sogenannte Grundsicherung im Alter wird ausschließlich an Bedürftige gezahlt. Er ist einer von rund 200.000 jüdischen Einwanderern, die seit Anfang der Neunzigerjahre legal aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland eingereist sind, als sogenannte Kontingentflüchtlinge. Die DDR-Regierung hatte auf Initiative der Volkskammer kurz nach der Wende einen entsprechenden Beschluss gefasst, nach der schnellen Wiedervereinigung setzte die damalige Bundesregierung unter Kanzler Helmut Kohl ihn um.

Petrow reiste 1992 ein, auch um dem Antisemitismus zu entkommen. Seit seiner frühen Kindheit in der Stalin-Ära sei er ständig bedroht worden. "In der Straßenbahn riefen sie: 'Tod den Juden'", berichtet er. Als Hochschüler, während seiner Berufslaufbahn in der sowjetischen Erdölindustrie – immer sei er angefeindet worden. Der Aufbruchstimmung nach der Perestroika traute er nicht: "Ich war unsicher, wie es für Menschen wie uns weitergeht."

Eine Zukunft in Deutschland erschien ihm da wie ein rettender Ausweg.