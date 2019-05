Um ihn herum herrscht Chaos: Seine Berater nehmen pausenlos Anrufe entgegen von Parteifunktionären, Journalisten, Beamten. Anhänger wollen Fotos mit ihm schießen. Ekrem Imamogu, 48, alter und neuer Spitzenkandidat der Republikanischen Volkspartei (CHP) für die Oberbürgermeisterwahl in Istanbul, wirkt hingegen ruhig, fast zurückgenommen. Er hat für das Interview mit dem SPIEGEL ein Restaurant am Bosporusufer in Istanbul gewählt. Seine Stimme ist leicht angeschlagen von den vielen Wahlkampfauftritten der vergangenen Wochen.

SPIEGEL: Herr Imamoglu, ist mit der Annullierung der Istanbul-Wahl die Chance auf faire und freie Wahlen in der Türkei vertan?



Imamoglu: Die Türkei ist kein Land, das den Kampf für Demokratie wegen einer solchen Entscheidung aufgibt. Die Menschen werden bei der Neuwahl am 23. Juni eine klare Reaktion zeigen. Sie werden den Fortbestand der Demokratie sicherstellen.

SPIEGEL: Glauben Sie, dass Präsident Erdogan dann eine Niederlage akzeptieren wird?