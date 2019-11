Das Start-up hat mit zwei Mitarbeitern angefangen, es brauchte nur einen Ingenieur, einen Mechaniker und eine Idee: elektrisch fahren, sauber und leise mobil sein, Strom statt Benzin. In monatelanger Arbeit schraubten die zwei Männer in der Privatgarage des Ingenieurs an ihrem ersten Elektroantrieb, den sie zunächst in einen herkömmlichen Kleinstwagen einbauten. Es funktionierte, das Gefährt schnurrte fast lautlos durch die Straßen und war bald Stadtgespräch.



Damit war der Ehrgeiz der beiden Tüftler geweckt, sie wollten ihr eigenes Elektroauto bauen, ein vollkommen neues Modell, vom Reißbrett auf die Straße, das war der Plan. Erste Skizzen entstanden auf einer Serviette in einem Restaurant. Flügeltüren sollte es haben und eine möglichst große Reichweite. Und schnell sollte es sein, natürlich. Im Grunde das Auto, mit dem Elon Musk und Tesla Jahrzehnte später die Automobilwelt aufschreckten. Doch die Tüftlergarage stand nicht in Kalifornien, sondern in Kulmbach, Start-ups hießen