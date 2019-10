Elyas M'Barek sitzt im Münchner Literaturhaus am Salvatorplatz und denkt ziemlich gut gelaunt darüber nach, wann sein Untergang beginnen wird. Eigentlich, so behauptet er, warte er ja nur darauf. So wie es in einer Karriere raufgehe, gehe es auch irgendwann wieder runter.

"Erst feiern dich die Leute, dann wollen sie dich scheitern sehen", sagt er. "Vielleicht auch deshalb, weil es sie an ihre eigene Endlichkeit erinnert. So ist das Geschäft nun mal - eine große Seifenoper." Dann lacht er und zeigt seine Zähne.

Bislang hielt die Seifenoper für M'Barek fast nur gute Wendungen bereit. Die Filme, in denen er seit seinem Durchbruch mit der Komödie "Fack Ju Göhte" im November 2013 zu sehen war, fanden in Deutschland fast 35 Millionen Zuschauer.

Kein anderer deutscher Schauspieler hat in den sozialen Netzwerken so viele Follower wie er, allein bei Instagram 2,4 Millionen. Dabei ist er weit mehr als ein Teenageridol. Er ist einer der wenigen Stars, denen man selbst als Mann kaum übel nehmen kann,