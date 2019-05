Es ist eine fantastische Idee, die Idee einer Energiewelt von morgen. 675 Bedienstete der Bundesrepublik Deutschland arbeiten täglich an ihrem Gelingen, in Bundesministerien und nachgeordneten Behörden, in Gremien und Referaten, in Ausschüssen und Unterausschüssen. Sie arbeiten an einer Welt, die in all ihrer Schönheit an einem Tag nicht nur Idee geblieben, sondern bereits Wirklichkeit geworden ist. Bei uns, in Deutschland. Es war der 22. April, der Ostermontag.

An diesem Tag schien die Sonne von morgens bis abends, der Wind trieb die Windmühlen im gesamten Land zur vollen Leistung, und als die Sonne unterging, waren, ohne dass dazu auch nur ein Wölkchen giftiger Gase aufsteigen musste, die erneuerbaren Energien auf 56 Gigawatt gekommen, was fast den gesamten Bedarf der viertgrößten Industrienation der Welt deckte. Es war ein Zauber, das perfekte Zusammenspiel aus Natur und moderner Technik. Leider hielt er nur für diesen einen Tag.

Die Wirklichkeit der vielen anderen Tage ist schmutzig und