Wie es sich wohl anfühlen mag, wenn einem bei vollem Bewusstsein das Erinnerungsvermögen aus dem Hirn entfernt wird? Henry Molaison hat genau das erlebt. Allerdings konnte er später niemandem davon berichten. Denn er hatte es ja, wie alles andere fortan, sofort wieder vergessen.

Es geschah am 25. August 1953 in einem Krankenhaus der Stadt Hartford im US-Bundesstaat Connecticut. William Scoville hatte seinem Patienten nur ein paar Spritzen zur örtlichen Betäubung injiziert. Molaison muss es folglich wahrgenommen haben, als ihm der Neurochirurg mit dem Skalpell über die Stirn fuhr, um dann seine Kopfhaut wie einen Teppich nach hinten zu rollen. Er muss den Motor der Säge gehört haben, mit der Scoville ihm zwei kreisrunde Löcher in die Schläfen bohrte. Behutsam entnahm der Chirurg die beiden Knochenpfropfen. Darunter pulste rosig Molaisons Gehirn.

Der Mann auf dem OP-Stuhl war 27 Jahre alt, kräftig und einem zuvor durchgeführten IQ-Test zufolge intelligent. Doch litt er unter schwerer Epilepsie.