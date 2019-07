SPIEGEL: Professor Sommer, ist viel bei Ihnen los in der Sprechstunde?



Sommer: Wir sind ausgebucht. Wer jetzt einen Termin möchte, bekommt einen in einem Jahr. Wir behandeln nur noch Patienten mit Sexualitätsproblemen. Für andere Dinge wie Vorsorge oder Beschwerden beim Wasserlassen haben wir schlicht keine Kapazitäten mehr.

SPIEGEL: Steht es so schlecht um die Männer?

Sommer: Der Leidensdruck ist enorm hoch, wenn ein Mann Erektionsprobleme hat. Das nagt an uns Männern. Erektionsfähigkeit ist in unserem Unterbewusstsein verankert mit dem Glauben: Wir sind kräftig, wir sind stark, wir sind männlich. Der griechische Gott der Fruchtbarkeit, Priapos, wird in der Mythologie mit einem riesigen Phallus dargestellt.

SPIEGEL: Ein Mann sieht sich nur als Mann, solange er kann?

Sommer: Erstaunlicherweise gilt das immer noch. Dieses Denken würde wahrscheinlich kaum jemand zugeben, aber im Unterbewusstsein spielt das eine ganz große Rolle.

SPIEGEL: Was für Männer suchen Ihre Hilfe?