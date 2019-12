Dieser Text stammt aus der Reihe SPIEGEL+ Bestseller. Er erschien erstmals im August 2016.

Mit 30 Jahren bemerkte David Ludwig, dass sein Problemchen immer größer wurde: Nach etwas Hüftspeck drohte eine Wampe, pro Jahr legte er bis zu zwei Pfund zu, schließlich erreichte er die Grenze zum Übergewicht. Eigentlich ernährte er sich gesund: nicht zu viel Fett, reichlich Vollkorn, Obst - und genug Bewegung.



Nichts half. Der Wabbel blieb.

David Ludwig, ein Herr mit runder Gelehrtenbrille, war erst verblüfft, dann frustriert. "Ich bin zwar Arzt, hatte aber keine Ahnung von Ernährung", sagt er heute. "Wie so viele meiner Kollegen." Niemand konnte ihm erklären, warum er immer fülliger wurde, obwohl er weniger Fett zu sich nahm.

Dabei war Ludwig mit seinem Problem beileibe nicht allein. Übergewicht hat sich in den Industrienationen zu einem gigantischen Problem entwickelt; mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung hat zu viel Speck auf den Rippen. In den USA leidet jeder dritte Erwachsene gar an krankhafter Fettleibigkeit (Adipositas), in Deutschland ist es fast jeder vierte. Nur noch knapp 40 Prozent der Bürger gehen als normalgewichtig durch.

"Es ist verheerend!", schimpft Ludwig und rattert die schlimmen Zahlen herunter: "Fast jeder zweite Erwachsene in den USA ist zuckerkrank oder hat Prädiabetes, Leiden, die im Zusammenhang mit Übergewicht stehen, kosten rund 190 Milliarden Dollar pro Jahr." Das sei deutlich mehr als die gesamten Kosten des Mondlandungsprogramms. Damals, Anfang der Neunzigerjahre, beschloss Ludwig, nach Lösungen für das Rätsel der Fettzunahme bei doch so gesunder Ernährung zu suchen.

Er tat, was Forscher als Erstes tun, wenn sie nach Antworten auf ihre Fragen suchen: Er vergrub sich in der Bibliothek und wühlte sich durch die Fachliteratur.

Irgendwann begann Ludwig eine Studie, sein erster und einziger Proband hieß: David Ludwig. Das Konzept war schlicht. Er setzte einfach das, was wissenschaftlich gut belegt war, in Rezepte um. Nach vier Monaten musste er neue Hosen kaufen, denn er hatte zehn Kilogramm abgenommen.

Heute ist David Ludwig Ernährungsspezialist an der renommierten Harvard School of Public Health und Kinderarzt am Bostoner Children's Hospital. Seit Mitte der Neunzigerjahre hat er rund 150 Arbeiten in Fachzeitschriften wie "Jama" und "Lancet" veröffentlicht. Seine Lösungsansätze sind vielfältig. Und manchmal sehr praktisch: Rezepte. Zu einem typischen Frühstück etwa gehören zwei Spiegeleier, Olivenöl, dazu zwei Esslöffel Käse, eine halbe Tasse Vollmilch, danach noch Himbeeren und griechischer Joghurt.

Eine Kalorienbombe also. "Genau das ist der Trick", sagt Ludwig vergnügt: "Wenn wir die Übergewichtskrise lösen wollen, sollten wir mehr gutes Fett essen."