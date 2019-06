"Erst die Hassparolen, dann die Messer"

SPIEGEL: Frau Reker, gingen Ihnen nach dem Mord an Walter Lübcke wieder die Bilder des Anschlags auf Sie durch den Kopf?



Reker: Nein, das kann ich ganz gut trennen. Es gab aber eine Gewalttat 2016 in England, die mich sehr verschreckt hat: Das war die Ermordung der Labour-Abgeordneten Jo Cox auf offener Straße. Sie wurde auch mit dem Messer angegriffen, und es war ein politisches Attentat.

SPIEGEL: Wie sehr beunruhigt Sie die neue Morddrohung gegen Sie?

Reker: Es ist nicht die erste seit 2015. Mich beunruhigt weniger die Drohung als das, was sich in unserer Gesellschaft verändert hat, dass sie verroht und Menschen bereit sind, Grenzen zu überschreiten. Am Tag meiner Amtseinführung als Oberbürgermeisterin hat die Schriftstellerin Herta Müller mir sinngemäß gesagt: Erst gehen die Hassparolen spazieren, dann die Messer. Das trifft es ziemlich gut. Der Mord an Walter Lübcke ist eine ungeheuerliche Gewalttat, ein Anschlag neuer Qualität.

SPIEGEL: Was können Politiker tun, um dem eskalierenden Hass