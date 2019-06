Er flog von New York nach Paris, ganz allein in 33,5 Stunden. Diese Leistung machte den jungen Amerikaner Charles Lindbergh 1927 schlagartig weltberühmt. Viele Menschen glauben bis heute, dass Lindbergh der erste Transatlantikflieger war – doch das ist falsch.

Die ursprünglichen Helden sind fast vergessen – eine Ungerechtigkeit der Geschichte: Vor 100 Jahren, am 15. Juni 1919, landete ein umgerüsteter Weltkriegsbomber vom Typ Vickers Vimy in einem Moor nahe der Stadt Clifden in Irland. Als der zweimotorige Doppeldecker aus Holz und Stoff mit der Nase voran im Morast versackte, krochen zwei unverletzte Männer heraus, der englische Pilot John Alcock, 26, und sein Navigator Arthur Brown, 32. Helfer eilten hinzu und fragten: "Wo kommt ihr her?" Alcock antwortete: "Aus Amerika. Gestern waren wir in Amerika."

Die Iren hielten das für einen Witz.

Doch tatsächlich: 16 Stunden und 28 Minuten hatten Alcock und Brown in der Luft verbracht, womit sie gleichzeitig den Rekord für den bis dahin längsten