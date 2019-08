Am 1. August 1914, Kaiser Wilhelm II. hatte gerade den Truppen des Deutschen Reiches die Mobilmachung befohlen und Russland den Krieg erklärt, veröffentlichte der "Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens" einen Aufruf: Es sei selbstverständlich, hieß es darin, "dass jeder deutsche Jude zu den Opfern an Gut und Blut bereit ist, die die Pflicht erheischt". Und weiter: "Glaubensgenossen! Wir rufen Euch auf, über das Maß der Pflicht hinaus Eure Kräfte dem Vaterland zu widmen. Eilt freiwillig zu den Fahnen!"

Der 1893 gegründete Central-Verein sollte seine Mitglieder "in der tatkräftigen Wahrung ihrer staatsbürgerlichen und gesellschaftlichen Gleichstellung sowie in der unbeirrbaren Pflege deutscher Gesinnung bestärken". Jetzt war die Stunde gekommen, in der sie sich als wahre Deutsche bewähren konnten.

Am Abend des 4. August 1914 erklärte das Vereinigte Königreich dem Deutschen Reich den Krieg. Wenige Tage zuvor hatte Wilhelm II. vom Balkon des Berliner Stadtschlosses seine Untertanen