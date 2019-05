Wir hatten da diesen Verschlag im Keller, abgeteilt mit einer monströsen Einbauschrankwand. Auf der einen Seite war das Zimmer meines Bruders. An der Tür zum anderen Teil hing ein Zettel: "Dies ist meine Unordnung, und ich liebe sie." Das war keine Übertreibung: Akten, Bücher und Fotozubehör stapelten sich auf einem extra langen Schreibtisch, in der Ecke stand der Computer, ein teures Ungetüm von Nixdorf in Hornhaut-Beige. Es gab ein Fenster, aber die Rollläden waren immer unten, das Ganze mehr Höhle als Raum. Es war das Arbeitszimmer meines Vaters.

Wir Kinder spielten dort "Pac-Man" oder "Winter Games", was es eben so gab in den Achtzigern, wir spielten Nachmittage lang, Wochenenden lang. Später tippten wir Hausaufgaben und Schulprojekte vor dem flimmernden Bildschirm, bevor der Nadeldrucker es Zeile für Zeile ins Lochstreifenpapier zirpte.

Wer dort allerdings am wenigsten Zeit verbrachte, war mein Vater. Warum? Ich kann ihn nicht mehr fragen, er ist vor acht Jahren gestorben. Aber heute,