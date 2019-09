Wojcicki, 79, lehrt seit 36 Jahren an der staatlichen Highschool im kalifornischen Palo Alto. Zu ihren Schülern gehören Töchter und Söhne einflussreicher Persönlichkeiten aus dem Silicon Valley, unter anderem die Kinder des Apple-Gründers Steve Jobs. Wojcicki berät Politiker, Unternehmer und Stiftungen und hat ein viel beachtetes Erziehungsbuch geschrieben ("How to Raise Successful People"), das jetzt auf Deutsch erscheint.

SPIEGEL: Frau Wojcicki, Sie sind davon überzeugt, dass Menschen mit einer glücklichen Kindheit ein besonders erfolgreiches Leben führen. Wie kommen Sie darauf?

Wojcicki: Viele meiner ehemaligen Schüler geben dafür beste Beispiele ab. Sie leiten mittlerweile Unternehmen oder sind erfolgreiche Wissenschaftler und Autoren. Auch meine Töchter lassen sich als Beleg anführen: Susan, die älteste, ist Chefin von YouTube. Janet, die mittlere, ist Professorin für Kinderheilkunde an der Universität von San Francisco, und die jüngste, Anne, hat "23 and Me" gegründet – ein Gentechnik-Unternehmen,