"Es ist schon frech, was für Häuser bezahlt wird"

SPIEGEL: Frau Gülzow, Sie sind bekannt aus der TV-Serie "mieten, kaufen, wohnen". Sie flirten darin mit Rocker Jolle, der ein Haus kaufen will. Oder suchen für Kevin, der einen reichen Onkel hat, eine Wohnung. Das wirkt so überzogen, dass man glaubt, es sei gestellt.

Gülzow: Nein, bei mir ist alles echt. Die Produktionsfirma gibt schon mal vor, dass ich den Kunden in der Küche fragen soll, was er gern isst. Doch die Immobilien, die ich in der Sendung vermittele, sind alle wirklich auf dem Markt. Ich habe die Makler angeschrieben und gefragt, ob ich ihr Haus im Fernsehen präsentieren darf. Aber ich bekomme keine Provision, wenn die Immobilie tatsächlich verkauft wird. Ich werde ausschließlich von der Produktionsfirma bezahlt.

SPIEGEL: Im Fernsehen treten Sie sehr extrovertiert, schrill, manchmal auch bockig auf. Sind Sie als Maklerin im echten Leben auch so, oder ist das nur Show?

Gülzow: Ich bin stolz darauf, anders zu sein als der typische, konservative Makler. Es gibt furchtbar viele langweilige Makler. Da denke ich, meine Fresse, der weiß gar nichts über das Haus. Extrovertiert zu sein ist sicherlich nicht verkehrt. Aber nur optisch aufzufallen nützt auch nichts. Man braucht schon Fachwissen.

SPIEGEL: Die Maklerbranche ist eine Männerdomäne. Wie haben Sie sich da durchgesetzt?

Gülzow: Stimmt, es gibt viel mehr Makler als Maklerinnen. Aber ich lasse mir nichts gefallen, kämpfe um alles und ziehe nicht zurück. Vielen Maklern bin ich ein Dorn im Auge. Die denken, die blonde Tussi, die schminkt sich zu stark, ist viel zu laut und inkompetent. Deren Bild ist, dass ein Makler im Porsche vorfahren muss, mit dunkelblauem Anzug und Aktentasche. Oder als Maklerin eben im Röckchen. Nicht wie ich, mit Totenköpfen als Schmuck. Ich habe eine andere Klientel. Dazu gehören auch Gestalten vom Hamburger Kiez, Hells Angels.

SPIEGEL: Wie bitte, Hells Angels?