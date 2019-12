Von Florian Gathmann, Christoph Hickmann, Veit Medick, Ralf Neukirch, Lydia Rosenfelder und Christian Teevs

Bei "Vogt's Bier-Express" sind schon viele Siege gefeiert worden, aber wohl noch keiner wie dieser. Wenn in der Kneipe in Berlin-Kreuzberg gefeiert wird, geht es meist um Fußballspiele, die hier übertragen werden, doch an diesem späten Samstagabend steigt hier eine politische Siegesfeier. Eine, deren Folgen das Land noch länger beschäftigen werden.



Im "Bier-Express" hängen alte Werbeschilder für Zigaretten oder Berliner-Kindl-Bier an der Wand, unter einem Bildschirm baumelt eine einsame, wohl adventlich gemeinte rote Glitzergirlande, in der Ecke daneben steht eine Dartscheibe. Und am Tisch gegenüber hat sich eine Runde versammelt, die künftig nicht nur die SPD, sondern die Regierung prägen wird. Zumindest solange die noch hält.



Es sitzt dort gegen 23 Uhr am Samstagabend, umgeben von seiner Partnerin, seiner Tochter und Unterstützern: Norbert Walter-Borjans, fünf Stunden zuvor als Sieger der Stichwahl um den SPD-Vorsitz ausgerufen. Einen Tisch weiter, zusammen mit ein paar ziemlich fröhlichen Jusos, sitzt Saskia Esken, die mit ihm künftig die Partei führen soll. Eine Jungsozialistin bringt eine Runde Pfefferminzlikör, zack, runter damit. Muss ja. Heute wird gefeiert, morgen wartet Arbeit. Viel Arbeit.



Das Ergebnis der Stichwahl – der Sieg von Esken und Walter-Borjans, die klare Niederlage von Klara Geywitz und Vizekanzler Olaf Scholz – markiert eine Zäsur, nicht nur für die SPD. Hier hat eine Parteibasis laut und vernehmbar Nein gesagt, "nicht mehr mit uns", hat gegen das Establishment gestimmt, gegen sämtliche Wahlempfehlungen der Parteiprominenz. Das eherne Gesetz der SPD, wonach die Mitglieder am Ende doch immer der Partei- und Staatsräson folgen – es ist seit Samstag Geschichte.