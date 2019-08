Essen hält Leib und Seele zusammen. Davon ist Inga Friedrich (Name von der Redaktion geändert) überzeugt. Deshalb legt die 38-jährige Erzieherin Wert darauf, jeden Abend zu kochen und warm zu essen, manchmal allein, manchmal mit ihrem Freund.

Doch in letzter Zeit hat sich etwas verändert: Hat sie früher einen großen Teller Spargel oder Spaghetti verputzt, sind es jetzt oft zwei oder drei. Besonders wenn sie allein ist, beschäftigt sie sich mittlerweile fast eine Stunde mit der Abendmahlzeit, schlemmt und genießt, aber eindeutig zu viel.

"Irgendwas ist gekippt", sagt Friedrich. "Ich denke zwar immer noch, dass ich mir etwas Gutes gönne und dass mich leckeres Essen entspannt – aber es fühlt sich nicht mehr gut an." Oft ist sie nur noch schlapp, vollgefuttert und niedergeschlagen, wenn sie nach dem Essen das Geschirr abräumt. Es hat Monate gedauert, bis Friedrich bewusst wird, was der Grund für ihre neuen Tischsitten ist: Seit einem halben Jahr arbeitet ihr Freund in einer anderen Stadt, das