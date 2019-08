Der Vater hustet, die Mutter stellt das Radio lauter, der Vater öffnet geräuschvoll das Schiebedach, doch es hilft nichts, die Kinder wachen einfach nicht auf. Das Schild rückt näher und näher, endlich schlägt die Tochter die Augen auf, schaut aus dem Fenster und fragt: "Können wir zu McDonald's?"

Warum so umständlich? Warum sind die Eltern in diesem neuen McDonald's-Werbespot nicht einfach abgebogen und auf den Parkplatz gefahren? Warum haben sie die Wahl des Restaurants auf die Kinder abgeschoben? Vermutlich, weil die Fast-Food-Kette weiß, dass Eltern ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie ihren Kindern aus freien Stücken Fast Food anbieten. Internationale Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Pommes, Burger und Ketchup womöglich depressiv machen können. Also nicht nur dick, sondern auch noch unglücklich. Und wer will schon seine Kinder unglücklich machen?

Vieles ist eher Hypothese als Wissen

Seit Jahrzehnten suchen Mediziner, Ernährungswissenschaftler, Biochemiker, Psychologen